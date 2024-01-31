Российские подразделения группировки «V» выбивают врага из лесопосадок, расположенных западнее Старомайорского на Южно-Донецком фронте, сообщает тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Тг-канал публикует видео, на котором можно наблюдать за работой российских танкистов, штурмовых отрядов и десантников на БМП. Слаженную работу танковых экипажей и пехоты корректируют оператор дрона. В ходе сражения одна из боевых машин пехоты российской армии получила повреждения, но это не помешало десантникам продолжить давить врага.

В результате скоординированных действий бронегрупп и пехоты удалось выбирать врага с насиженных позиций и зачистить лесополосу. Российские подразделения закрепились в районе Старомайорского на выгодных позициях, с которых продолжат наступление на стыке Запорожья и ДНР.