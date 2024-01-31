Полковник в отставке А. Матвийчук прокомментировал ситуацию с американскими танками Абрамс. Их до сих пор так никто и не увидел на полях сражений. Мнение эксперта публикует «Военное дело».

По мнению военного специалиста, Киев специально не бросает ценные танки на горячие участки фронта, чтобы сохранить их боеспособность в качестве стратегического резерва. Абрамсы будут пущены в дело лишь при прямой угрозе Киеву, считает Матвийчук.

Вероятно, американские танки «разбросаны по объектам» на второй линии вражеской обороны, предположил полковник. Киев сформировал «мощную силу» в качестве оборонного резерва. В нее включено, по словам Матвийчука, порядка 150 000 солдат. Они готовятся оборонять Киев и его окрестности. Однако эту же «мощную силу» киевский режим в критической ситуации вполне может направить на фронт. В этом случае «мало не покажется», считает полковник.