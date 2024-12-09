Германия может столкнуться с серьёзным ростом цен на электроэнергию из-за нестабильности погодных условий. Как сообщает Bloomberg, начало зимы ознаменовалось продолжительными безветренными периодами, что создало значительные трудности для работы ветряных электростанций — одного из ключевых источников энергии в стране.

Проблема усугубляется тем, что спрос на электроэнергию растёт из-за приближения более холодной погоды. Если текущая ситуация сохранится, энергетическая маржинальность Германии может достичь минимальных значений. Это приведёт к необходимости компенсировать нехватку выработки энергии за счёт менее экологичных решений.

Среди возможных шагов — увеличение сжигания ископаемого топлива, что противоречит целям Германии по сокращению выбросов углекислого газа, или закупка электроэнергии у соседних стран, таких как Франция. Однако оба сценария могут значительно повлиять на стоимость энергии для потребителей.

Эксперты подчёркивают, что ветряная энергетика играет важную роль в обеспечении энергобаланса Германии. Однако такая зависимость от природных условий создаёт риски в периоды низкой активности ветров. Решение проблемы требует комплексного подхода, включающего развитие дополнительных резервных источников энергии и повышение энергоэффективности.