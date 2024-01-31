Вернувший в Кемерово после участия в спецоперации бывший «музыкант» получил помилование, а затем новый срок. Результаты нового приговоры обнародовал кемеровский райсуд.

Из судебного дела следует, что бывший «вагнеровец» Александр Держалов за участие в спецоперации был помилован. В его копилке – семь сроков. Последний он получил в 2021 году за разбой. Однако в зоне боевых действий бывший «музыкант» сражался достойно, получив медаль «За отвагу».

Вернувшись домой, Держалов попытался начать жизнь с чистого листа. Но в один из дней поссорился с двумя незнакомцами. В какой-то момент спор зашел так далеко, что боец выхватил нож. Как наносил удары – не помнит. Но на суде заверял, что никого убить не планировал, а нож использовал только для защиты. Обвинение нашло нескольких очевидцев, которые подтвердили агрессивные намерения бойца СВО.

Суд приговорил «вагнеровца» к 7 годам, посчитав его виновным в покушении на жизнь. Ближайшие годы боец проведет в колонии строгого режима.