Международный суд ООН отверг все инсинуации Украины и принял два важных решения. Во-первых, он не захотел признавать ЛНР и ДНР террористическими организациями, как того требовал Киев. Во-вторых, суд не пошел на поводу у Украины и не признал Россию «государством-агрессором», передает ТАСС.

Для Киева были важны совершенно другие, противоположные решения. Он надеялся с их помощью получить аргументы, чтобы убедить Запад передать ему замороженные российские активы. Однако во всех компенсациях ему было отказано.

Международный суд ООН также отклонил требование Киева по МКФБТ, связанное с обвинением России в крушении «Боинга» над Донецкой народной республикой.