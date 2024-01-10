ВСУ были вынуждены вывести из Авдеевки немецкие танки Leopard 2A6 и передать их 21-й бригаде, которая удерживает позиции в районе Кременной в ЛНР. Это решение принято из-за наступления ВС РФ и нежелания терять остатки натовской бронетехники, пишет Forbes.

Авторы публикации, перевод которой представлен «Российской газетой», считают, что в Авдеевку Киев перебросит советские Т-64, имеющиеся в запасе ВСУ. Это хоть и старые, но достаточно надежные боевые машины. Для тактики украинской армии, при которой танк выезжает на огневую позицию, производит несколько выстрелов и уезжает в безопасное место, такая техника вполне подойдет.

21-я бригада под Кременной ранее получила только 10 боевых машин Leopard 2A5, но их часть ВС РФ уже уничтожили. Поэтому переброска в этот район остатков 2A6 из Авдеевки несколько увеличит возможности подразделения.