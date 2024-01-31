Члены русской секты в Канаде впервые добились исторических извинений

Правительство Британской Колумбии принесет духоборам официальные извинения за десятилетия «несправедливости», включая школы-интернаты, при помощи которых Канада стремилась разрушить пацифистское сообщество. Источник: The Guardian.

Бетти Кабатофф было восемь лет, когда ее забрали из дома и увезли в горы, чтобы спрятать от канадской полиции. Она и еще несколько детей спали под навесом из древесных ветвей, но через несколько дней над головами появился вертолет, и им пришлось уходить дальше.

Кабатофф, члена пацифистской секты русских иммигрантов, известной как духоборы, перемещали из одного места в другое. В конце концов ее спрятали в туннеле, вырытом под домом ее семьи в селении Крестова (провинция Британская Колумбия), основанном «Сынами свободы», радикальным ответвлением духоборов.

«Однажды утром по соседству раздались крики и вопли», – рассказала Кабатофф, которой сейчас 78 лет. «Следующее, что я увидела, был неизвестный, стоявший в черных штанах с желтой полосой. Они нашли нас. Я до сих пор не хочу иметь дел с полицией».

Оторванную от родителей, Кабатофф и почти 200 других детей из их сообщества отправили в школу-интернат, где правительство занималось устранением их духоборской идентичности. Мало кто из детей духоборов говорил по-английски, но на русском им говорить запрещалось.

Некоторые дети духоборов подверглись в правительственных учреждениях психологическому, физическому и сексуальному насилию – деградации, отражающей опыт более чем 150 000 детей коренных народов Канады, насильственно обращенных в христианство, получивших новые имена и полностью лишенных возможности говорить на родном языке в государственных и церковных школах-интернатах.

Спустя более чем семь десятилетий после того, что Британская Колумбия впервые признала насильственное перевоспитание детей русских духоборов «исторической несправедливостью», в четверг (1 февраля) правительство канадской провинции официально извинится за политику прошлого века, фактически разрушившую общину духоборов и оставившую после себя больное наследие. Кабатофф вместе со своим мужем, детьми и внуками будет присутствовать на первом из трех публичных извинений чиновников Британской Колумбии.

«Я не хочу больше плакать по этому поводу. Я хочу двигаться вперед», – заявила она.

Духоборы в Канаде

Члены общины сектантов, которых архиепископ Екатеринославский Амфросий насмешливо прозвал «борцами с духами» за их предполагаемую ересь, были изгнаны из России в конце 1800-х за их радикальные пацифистские идеологии и неприятие церковных догм. Писатель Лев Толстой тогда возглавил кампанию по сбору средств, которая помогла почти 8 000 духоборов переехать в Канаду, где многие в конечном итоге поселились в Британской Колумбии.

Но общинный, самодостаточный характер образа жизни духоборов, а также их специфические религиозные убеждения и обычаи вызвали беспокойство среди канадских чиновников. Члены этой группы сторонились материальных благ, были убежденными пацифистами и считали, что Библия больше похожа на исторический документ, чем на священный текст.

Внутри сообщества русских сектантов также возникли разногласия. Некоторые духоборы с недоверием относились к государственным школам Канады, опасаясь, что их детям привьют милитаризм. Они также выступали против соблюдения правил владения землей и отказывались регистрировать рождения, смерти и браки среди своего сообщества.

Отколовшаяся от духоборов группа, получившая известность в качестве «Сынов свободы» (SOF), начала кампанию протестов в голом виде, поджогов и публичных взрывов в знак протеста против политики властей и попыток регулирования в их сообществе.

В 1930-е более 500 духоборов из SOF были арестованы и отправлены в тюрьму на о. Ванкувер. «Островная колония нудистов образовала самую странную тюрьму в Канаде», – гласил тогда заголовок в одном из местных СМИ, а в самой статье под ним группа арестованных сектантов называлась «коммунистическим вегетарианским культом».

К 1950 годам численность сектантов SOF насчитывала порядка 2500 человек, и тогда правительство Британской Колумбии решило занять более жесткую позицию, предоставив полиции исключительное право на задержание любого человека младше 18 лет, если он не посещает государственную школу. В 1953-м около 100 детей духоборов были схвачены после того, как их родители из SOF устроили голую акцию протеста возле здания школы.

Поскольку среди сектантов распространился страх перед властями, оставшихся детей спрятали их родственники и соседи. В ответ полиция задействовала около 70 офицеров для операции «Быстрый захват» – ночного рейда на Крестову, в ходе которого были захвачены еще 40 детей.

«Моей матери было восемь, когда ее схватили в конце концов. Полиция ворвалась в поселок и вытащила ее через окно в четыре утра», – рассказала Лорейн Уолтон. «Моя бабушка умоляла полицию хотя бы позволить одеть дочь. А потом родители проводили ее до полицейского автомобиля».

Воспитательные интернаты

В период с 1953 по 1959 год порядка 200 детей, включая обоих родителей Уолтон, были взяты из их домов и доставлены в школу-интернат, организованную в бывшем туберкулезном санатории.

«В интернате нас наказывали и оскорбляли. Я не знала английского, но нам запретили говорить по-русски. Каждый раз, когда я произносил слово по-русски, мне приходилось вытягивать руки, и меня лупили», – рассказала Бетти Кабатофф. Семьдесят лет спустя ее руки все еще дрожат от пережитых в детстве издевательств, устроенных канадскими властями.

На тот момент использование школ-интернатов для лишения детей их культуры и языка было уже устоявшейся политикой канадского правительства, когда дело касалось коренного населения этой североамериканской страны. На протяжении десятилетий правозащитные группы, представляющие интересы живущих духоборов, перенесших в детстве жестокость правительственных интернатов, успешно боролись за компенсацию и официальные извинения, но остается неясным, какова будет полная ответственность виновных в этом насилии.

Истории других духоборов, прошедших через школы-интернаты, практически неизвестны.

«Люди десятилетиями скрывали все это где-то в глубине своего шкафа и никогда не рассказывали правды об этом своим детям. Им было стыдно, страшно и неловко говорить о все этой боли», – объяснила Бетти Кабатофф. «Вот почему об этом нужно говорить открыто. Это единственный способ исцелиться».

Вскоре после того, как Кабатофф прибыла в школу, по периметру образовательного учреждения возвели сетчатый забор. Детям разрешалось видеться с родителями через эту проволочную ограду лишь один раз в две недели.

«Когда они поставили забор, я больше не могла обнять свою мать», – сообщила пожилая женщина.

В последние годы выжившие после канадских школ-интернатов свидетельствовали о психическом, физическом и сексуальном насилии в этих учреждениях. В 1999-м омбудсмен Британской Колумбии пришел к выводу, что этим детям необходимо «безусловное, ясное и публичное извинение», а также компенсация.

«Эти дети стали жертвами ситуации, созданной не ими и не находящейся под их контролем. Они попали в паутину противоречивых ценностей и политических потрясений, в которые были вовлечены их родители, религиозные лидеры, полиция и правительство», – говорится в докладе омбудсмена.

Но власти Британской Колумбии выступили с «заявлением сожаления» лишь в 2004 году, отказавшись при этом приносить официальные извинения.

«Я просто хочу знать: за что меня в детстве так наказывали? Остался огромный шрам на душе», – заявила Кабатофф. «Я не хочу, чтобы какой-то другой ребенок прошел через все то, что досталось мне. Вот почему это извинение так много значит для меня. Я хотела бы оставить все позади».

В ноябре 2023 года, после десятилетий лоббирования, защитникам духоборов сказали, что извинения от властей неизбежны, но об этом мероприятии их предупредят только за один день или того меньше. Затем, в последний момент, заявленное мероприятие было внезапно отменено, поскольку официальные лица провинции поняли, что на нем будет присутствовать слишком мало живых пострадавших.

«Это пример правительства с добрыми намерениями, которое хочет двигаться вперед и вдруг теряет контроль над тем, чтобы все было сделано правильно», – объяснил тогда ситуацию премьер-министр провинции Дэвид Эби. «Мы собираемся поступать правильно, и иногда это означает, что нужно признать, если облажаешься, и это был именно такой случай».

И вот теперь, в четверг, власти Британской Колумбии наконец принесут первое из трех публичных извинений на мероприятии в городе Каслгар.

Попытки правительства стереть идентичность духоборов провалились, подчеркнула Лорейн Уолтон, представитель правозащитной группы «Потерянные голоса Нью-Денвера». Но эти усилия, тем не менее, оставили после себя след страданий.

«Когда ныне живущие присутствуют во время официальных извинений, они могут выглядеть взрослыми, но внутри они все еще дети, и им больно», – заметила Уолтон. «И им пора двигаться вперед, поэтому правительству требуется признать, что оно совершило ошибку, и показать пострадавшим, что с ними следовало обращаться как с людьми».