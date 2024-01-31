Кристина Асмус как мастер привлечь к себе внимание слила в Сеть личную переписку с бывшим супругом, комиком и актером Гариком Харламовым.

В соцсетях 35-летняя Асмус рассказала о голосовых сообщениях, которые отправляла бывшему мужу. В одном из них актриса рассказывала бывшему мужу «смешные истории», которые случаются с их общей дочкой Анастасией.

Так, девочка увидела по ТВ вручение «Оскара» актеру Брендану Фрейзеру и резонно задала матери вопрос, почему у нее нет такой награды? Настя сообщила матери, что вообще-то считала, что «Оскар» у нее есть, потому что мама сыграла «в ста миллиардах фильмов». Когда Асмус ответила, что такой награды у нее нет, дочь возмутилась – почему это Фрейзеру дали «Оскар», а маме нет? Харламов выслушал историю и лаконично ответил: «Да, это смешно».