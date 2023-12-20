Громкое заявление украинского президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции о том, что он перестал понимать русский язык и ему нужен переводчик для общения на русском рассчитано в первую очередь на оголтелых националистов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

«Это рассчитано на людей, в которых национализм вытеснил все остальное: нравственность, мораль, даже прагматику. Есть такое понятие “затмить глаза”. Национализм затмил всё. Вот на таких людей рассчитана эта фраза. Это такой животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм, который внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями», – объяснила Захарова.

По ее словам, в последнее время Зеленскому требуется не только переводчик, но и услуги других профессионалов. «Ему много кто теперь требуется, судя даже по его внешнему виду, по выражению лица. Я не беру на себя смелость ставить какие-то диагнозы, но это же вещи очевидные», – резюмировала Захарова.