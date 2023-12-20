Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги уходящего года и обозначил основные цели на следующий 2024 год в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны. Однако несмотря на приподнятое настроение в зале, еще очень рано говорить петь «победные песни». Об этом в своем материале со ссылкой на экспертов пишет информационное агентство URA.RU.

«В 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены. Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею в виду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах», – обозначил планы на следующий год Путин.

По словам военного аналитика, директора центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, президент обозначил некую идеальную цель обеспечения тотальной безопасности для России, к которой необходимо стремиться.

«Поэтому нам нужно вооружение уже сейчас, исходя не только из того, что происходит в Работино или в Авдеевке, нет. Нужно думать и на будущее. На те самые новые витки (эскалации конфликта с Западом – примечание редакции), которые, по всей вероятности, будут неизбежны. Если сейчас мы не поставим свой флаг на границе с Польшей, то неизбежно конфликт будет более серьезным и в кратчайшее время», – заявил эксперт.

По мнению аналитика, настроение в зале по сравнению с 2022 годом, когда российской армии пришлось несколько раз отступить с занятых ранее позиций, было намного лучше. «Мне не казалось, что настроение в том году было упадническим. Но мы все понимали, что 2022-й год не был годом наших побед. Как известно, отступлением войны не выигрываются. А нам пришлось несколько раз отступить. Поэтому сейчас мы смотрим в будущее – и это не повод для шапкозакидательских настроений. Все настроены на боевую работу», – резюмировал Пухов.