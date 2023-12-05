До недавнего времени вопросы приобретения российского гражданства регламентировались Федеральным законом 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», однако в ноябре 2023 года в силу вступил новый закон 138-ФЗ с тем же названием. Соответственно, закон 62-ФЗ утратил силу.

С точки зрения приобретения гражданства между этими законами есть определенная разница. В чем же она заключается и как получить российское гражданство по новому закону?

В старом законе 62-ФЗ существовали понятия получения гражданства в общем порядке и получения гражданства в упрощенном порядке. Приобретение гражданства в общем порядке предполагало возможность подать заявление на гражданство после 5 лет проживания в России по виду на жительство, сдачи экзамена по русскому языку и подтверждения доходов. Приобретение гражданства в упрощенном порядке предполагало возможность подать заявление как минимум без проживания по виду на жительство в течение 5 лет, а в некоторых случаях также не надо было подтверждать доходы и знание русского языка.

В новом законе самих терминов “общий порядок” и “упрощенный порядок” получения гражданства нет вообще, лднако суть осталась. В статье 15 закона 138-ФЗ сказано, что получить российское гражданство может иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие своего совершеннолетия (18 лет), обладающие дееспособностью, если они постоянно проживают в России в течение 5 лет по виду на жительство, владеют русским языком, знают историю России и основы законодательства РФ, а также если в отношении них нет обстоятельств, которые являются основаниями для отказа в получении гражданства. Это то, что называлось ранее общим порядком. Разница по сравнению с 62-ФЗ только в том, что теперь появился отдельный пункт о знании истории России. Де-факто он существовал и раньше, потому что экзамен на гражданство включал в себя, в том числе и вопросы по российской истории. Однако теперь это озвучено прямым текстом.

Что касается упрощенного получения гражданства, то оно фактически описано в статье 16 этого же закона.

В статье 16 сказано, что иностранный гражданин или лицо без гражданства могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ без учета требований, указанных в статье 15, если они:

заключили контракт о прохождении службы в ВС РФ или других войсках на срок не меньше 12 месяцев;

постоянно проживают в Российской Федерации не меньше одного года, признаны беженцами или получили политическое убежище на территории РФ;

родились или постоянно проживали на территории РСФСР и имели гражданство СССР в прошлом;

имеют родственников по прямой восходящей линии, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР, Российской империи или СССР, в пределах нынешней государственной границы РФ;

имеют хотя бы одного родителя или усыновителя, который постоянно проживает в Российской Федерации и имеет российское гражданство;

имеют сына или дочь, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают в РФ;

состоят в браке с гражданином РФ и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного;

очно получили в России высшее образование и диплом с отличием;

получили профессиональное образование, послевузовское образование, магистратуру, среднее профессиональное образование и так далее и осуществляют трудовую деятельность на территории РФ по соответствующим специальностям в течение одного года до дня подачи заявления;

ранее были гражданами СССР, а теперь являются лицами без гражданства;

участвуют в государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников в России, а также члены их семей.

Отдельным пунктом предусмотрено получение гражданства в старом упрощенном порядке для бывших граждан РФ, которые вышли из российского гражданства по заявлению законных представителей до достижения ими возраста 18 лет. Они могут обратиться с заявлением в течение 5 лет с момента достижения совершеннолетия, то есть 23 лет.

Дети, которые являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, могут получить российское гражданство, если один из родителей или усыновителей является гражданином РФ, либо приобретает гражданство РФ. Кроме того, российское гражданство могут получить дети, которые находятся под опекой или попечительством граждан РФ или помещены в российскую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За исключением некоторых случаев, недееспособные лица, которые являются иностранными гражданами и лицами без гражданства, получают российское гражданство примерно так же, как несовершеннолетние. Разница в том, что для них основанием является наличие не родителей, а опекуна или попечителя.

Кроме того, в статье 16 закона 138-ФЗ предусмотрена возможность получить гражданство без проживания в течение 5 лет и подтверждения знаний русского языка для ветеранов Великой Отечественной войны, которые ранее имели российское гражданство, и ветеранов боевых действий, о приеме которых в гражданство ходатайствуют федеральные или региональные органы исполнительной власти.

Отдельным пунктом 9 этой же статьи предусмотрена возможность получения российского гражданства для отдельных категорий граждан, которые будут определены указами президента. В настоящий момент такой указ уже существует – это указ 440, который предусматривает возможность получения российского гражданства для граждан Украины не только без проживания по виду на жительство, но и вообще без вида на жительство. Они могут подать заявление, имея в наличии любой из документов, подтверждающих легальность их пребывания в России – даже миграционную карту.

Какова процедура получения российского гражданства?

Если у вас есть основания для получения гражданства РФ, вам нужно обратиться в управление по делам миграции МВД РФ по месту жительства, подать заявление и пакет документов. Состав пакета документов зависит от того, по какому основанию вы получаете гражданство. Подробнее об этом можно прочитать на странице https://ilant-pravo.ru/grajdanstvo/.

В зависимости от основания, заявление рассматривается в течение 3 или 6 месяцев с возможностью продления еще на 3 месяца. К сожалению, в последнее время продления происходят очень часто, потому что миграционные дела крайне перегружены. После этого, если у МВД нет оснований для отказа, заявитель может принести присягу и получить новый российский паспорт.