В США разворачивается спор за наследство от продажи останков тираннозавра

В течение многих лет массивный, практически полный скелет динозавра, ставший известным как Ти-рекс Сью, находится в центре судебных тяжб. Последний спор, сообщает Associated Press, касается определения того, кто унаследует оставшуюся сумму денег, полученных от продажи скелета Сью.

Охотники за окаменелостями обнаружили скелет тираннозавра в 1990 году на земельном участке, принадлежащем Морису и Дарлин Уильямс, который находится в резервации Шайенн-Ривер в Южной Дакоте. Из-за местоположения находки в резервации это открытие привело к последующим многолетним судебным битвам за право собственности над ценной окаменелостью.

В конце концов супруги Уильям смогли отстоять право на Сью и заработать $7,6 миллионов после продажи скелета с аукциона. Сейчас скелет этого тираннозавра выставлен ​​в чикагском Филдовском музее естественной истории (Иллинойс). На веб-сайте музея сообщается, что Сью длиной более 12,2 метра и высотой в 4 метра, она является самым крупным из обнаруженных когда-либо экземпляров тираннозавра и наиболее полным.

Непримеримые наследники

Морис Уильямс скончался в 2011 году. После его смерти Дарлин Уильямс переехала в г. Су-Фолс (Южная Дакота), где умерла в декабре 2020-го. У супругов было четверо детей, трое братьев и сестер, которые сейчас участвуют в судебном споре по поводу наследства Уильямсов.

Согласно нотариальным записям, хранящимся в округе Линкольн (Южная Дакота), у Дарлин Уильямс было два завещания. В первом, подписанном в 2017-м, были указаны все ее дети и внуки, а дочь Сандра Уильямс Лютер обозначена лицом, отвечающим за урегулирование наследства и обеспечение условий завещания, сообщает KELO-TV.

Но во втором завещании от 25 ноября 2020 года – менее чем за три недели перед смертью Дарлин Уильямс – Сандра Лютер названа единственным наследником и душеприказчиком. В последнем документе также цитируются слова Дарлин Уильямс, заявившей, что она слишком долго жила со своими детьми в разладах и надеется, что хотя бы после ее смерти дети обретут мир и снова станут семьей.

Другая дочь Дарлин, Жаклин Шварц, заявила о сомнении в законности второго завещания. Она сообщила, что ее мать была в критическом состоянии и находилась в хосписе, когда подписала документ без свидетелей в своей комнате из-за ограничений, связанных с пандемией.

Шварц также оспорила продажу дома своей матери в г. Спирфиш (Южная Дакота), осуществленном за две недели до ее смерти. Судебные протоколы показывают, что $225 000 выручки от продажи дома достались Карсону Уильямсу, сыну Дарлин Уильямс.

По данным «Ассошиэйтед Пресс», дата судебного разбирательства не назначена.