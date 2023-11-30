Россия легко удержит те территории, которые сейчас занимает, а также добьется любых поставленных целей, несмотря на любые чинимые Западом препятствия, рассказал экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что если России понадобится территория от Харькова до Одессы, ВС РФ возьмут ее под свой контроль. Сил и ресурсов для этого у Москвы вполне достаточно.

Киев может остановить этот процесс. Но для этого ему требуется не просить у Запада новые поставки оружия, а садиться за стол переговоров с Россией и идти на дипломатическое урегулирование конфликта.

Если же президент Украины Владимир Зеленский продолжит свою нынешнюю политику, то Россия перейдет в крупномасштабное наступление и пробьет сухопутный коридор до Приднестровья.