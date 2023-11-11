В Бангладеш из-за протестов полностью закрылись 150 фабрик по производству одежды

По данным местной полиции, бедную южноазиатскую страну потрясли жестокие протесты рабочих швейной промышленности, требующих повышения зарплаты задним числом, с октября 2023-го. В результате этих протестов погибло не менее трое работников, а свыше 70 фабрик были разграблены или разгромлены, сообщает La Provence.

Производители одежды в Бангладеш предпочли в эту субботу (11 ноября) закрыть 150 фабрик «на неопределенный период» после того, как текстильный сектор столкнулся с резким повышением требований к зарплате, что уже привело к арестам полицией порядка 11 000 рабочих «за насилие».

Бангладешский комитет по минимальной заработной плате в текстильном секторе на этой неделе предложил протестующим повысить базовую ежемесячную зарплату четырехмиллионной отрасли на 56,25%, доведя ее до 12 500 така (почти 10 500 руб.). Профсоюзы сочли эту сумму «смехотворной» и немедленно отвергли «щедрое» предложение.

В четверг (9 ноября) около 15 000 рабочих столкнулись с полицией на шоссе, после чего разграбили крупную фабрику компании «Тусука». «Полиция выдвинула обвинения против 11 000 неопознанных людей, участвовавших в нападении на фабрику «Тусука», – сообщил для «Франс Пресс» инспектор полиции Мошарраф Хоссейн.

Забастовочный шквал

Бангладешская полиция зачастую выдвигает обвинения против тысяч людей одновременно (не называя их имен) по результатам крупных протестов и в рамках политического насилия. Критики говорят, что такая тактика властей является способом подавления оппонентов.

Представители полиции сообщили агентству AFP, что уже сто пятьдесят фабрик полностью закрылись в крупных промышленных городах Ашулия и Газипур, расположенных севернее бангладешской столицы Дакка. Владельцы этих фабрик опасаются дальнейших забастовок и погромов в начале следующей рабочей недели.

На 3500 швейных фабрик, находящихся в Бангладеш, приходится порядка 85% всего годового экспорта страны, объем которого составляет 55 миллиардов долларов. Эти фабрики поставляют продукцию многим крупным мировым брендам, включая Zara, Levi’s и H&M. Однако условия труда для большинства из четырех миллионов рабочих в швейной отрасли, главным образом женщин, действительно являются ужасными, отмечает французское издание.