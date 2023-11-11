Пресс-служба Минобороны РФ рассказала об эффективной боевой работе ударных вертолетов Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Также ведомство опубликовало видео ударов по позициям противника.

Вертолеты действовали в темное время суток, чтобы осложнить задачу вражеской ПВО. На сверхмалых высотах они подошли на расстояние удара к позициям противника и атаковали их неуправляемыми и высокоточными ракетами.

В результате были поражены несколько единиц бронетехники и опорные пункты, ликвидирован личный состав противника.

Напомним, на Западе отметили высокую эффективность ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Эти винтокрылые машины, уничтожающие западную технику с большого расстояния, названы одной из ключевых причин провала украинского контрнаступления.