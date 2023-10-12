Интересный случай из своей врачебной практике рассказал офтальмолог Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Пантелеймон Аргунов. О том как больного смогли вылечить от рака при помощи «взгляда» врач рассказал журналисту «КП».

«Направили к нам пациента с онкологией. До меня его осмотрел другой врач, диагноз подтвердил. Я, осматривая глаз, задумался: меланома имеет странную структуру. Взял специальную иглу, ткнул в образование. Оно не проткнулось! Потянулось за иглой дальше. Так и выяснилось: меланома оказалась шелухой от семечки подсолнуха! Пациент счастливый, отправился домой», – рассказал врач.

Напомним, что британским ученым из Королевского колледжа Лондона в ходе исследования препарата метформина, который обычно применяют для лечения диабета второго типа, удалось установить его положительный эффект при лечении заболеваний десен. Также препарат оказался довольно эффективным в профилактических целях при потере костной массы с возрастом.