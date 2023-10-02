Через несколько дней на онлайн-платформах должна состояться премьера новой картины Татьяны Ярмак «Неестественный отбор». По словам режиссера, в ее картине действительно есть некое сходство с популярным южнокорейским сериалом «Игра в кальмара».

Ярмак подчеркнула, что очень расстроилась, когда вышел сериал «Игра в кальмара», ведь увидела сходство со своим предстоящим фильмом «Неестественный отбор», который был написан еще в 2014 году.

«Когда вышла “Игра в кальмара”, мы с моим соавтором Станиславом Ковалевым посыпали голову пеплом и сказали, что мы опоздали. Мы тогда еще обсудили, что нас будут сравнивать, что будут задавать вопросы, почему картины чем-то похожи», — рассказала Татьяна Ярмак.

При этом режиссер выразила благодарность создателям «Игры в кальмара» за то, что они подняли очень важную тему. Она подчеркнула, что в сериале ей понравился именно финал, отметив, что сюжет ее фильма как раз схож на финал популярного южнокорейского сериала.