Телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала выход клипа на новую композицию «Позови», а также показала отдельные кадры из него. В этом импровизированном трейлере она страстно целуется с актером Станиславом Бондаренко.

Фотографии из будущего клипа привлекли внимание фанатов. Они не только восхищались романтической сценой на разделочном столе в кухне ресторана, но и интересовались, подошел ли Бондаренко Бузовой в качестве партнера по съемкам. В ответ на это она заявила, что Станислав – «лучший».

При этом Бондаренко вполне счастлив в браке с Аурелией Алехиной, они воспитывают двух дочерей, поэтому о каких-либо романтических отношениях между актером и певицей Ольгой Бузовой не может быть и речи. Но если судить по фотографиям, в клипе все будет выглядеть максимально реалистично.