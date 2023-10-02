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Снятый талантливым советским режиссером Леонидом Гайдаем в далеком 1965 году комедийный художественный фильм «Операция Ы и другие приключения Шурика» до сих пор пользуется огромной популярностью у зрителя.

Главного героя картины по имени Шурик сыграл советский актер Александр Демьяненко. В трех фильмах серии: «Напарник», «Наваждение» и «Операция Ы» он исполнил роль добродушного, но очень находчивого студента, постоянно попадающего в нелепые ситуации. Однако благодаря своему легкому отношению к жизненным проблемам, Шурику всегда удается превратить любую сложную ситуацию в забавное приключение.

Внимательный зритель нашел нелепый киноляп в эпизоде, когда Шурик согласился подменить сторожа на складе в серии «Операция Ы». Во время его смены склад решила ограбить знаменитая троица бандитов, роли которых исполнили Юрий Никулин, Евгений Моргунов и Георгий Вицин.

В момент погони за Балбесом (Юрий Никулин) Шурик перепрыгивает через грузовую тележку, которая, оттолкнувшись от лежащей у ворот покрышки, норовила сбить его с ног. Однако можно заметить, что в предыдущем и последующих кадрах никакой покрышки у ворот нет.

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