Настоящим наследием 100-летнего бренда «Дисней» является его деловая хватка

«100 лет чудес» – тема рекламной кампании «Disney» в 2023 году, посвященная предстоящему столетнему юбилею компании, пишет на The Conversation Джули Лобальцо Райт, доцент кафедры кино и ТВ Уорикского университета. Начиная со спецмероприятий вроде «Дисней на льду» и заканчивая лимитированным выпуском товаров серии «Disney100» – празднование столетия компании «Дисней» в этом году, прежде всего, это часть большого бизнеса.

Чудо и волшебство «Диснея» пропагандируется постоянно. Однако его величайшее наследие – не история анимационных проектов или персонажей, а более приземленная череда слияний, поглощений и скупка прав интеллектуальной собственности.

Жесткая деловая хватка всех тех, кто работал за кулисами прославленной компании, сыграла основную роль во взлетах и ​​падениях постоянного присутствия «Диснея» в американской киноиндустрии и массовой культуре в целом.

Начало «Диснея»

Компания «Walt Disney» была основана в Голливуде братьями Уолтом и Роем Дисней в 1923-м (16 октября).

Перед этим братья вместе с их другом, аниматором Абом Айверксом, основали студию «Laugh-O-Gram» в Канзас-Сити. Затем они двинулись на запад со своим успешным немым сериалом «Комедии об Алисе», в котором были впервые представлены как анимация, так и реальные персонажи.

Анимация – то самой, чем прославилась студия «Диснея». Вначале своими короткометражками, включая третье появление Микки Мауса в первом диснеевском звуковом кинопроекте «Пароходик Вилли» и серию «Наивные симфонии». А затем и в полнометражных фильмах, начиная с «Белоснежки и семи гномов» 1937 года.

Первые два десятилетия существования студии окончательно утвердили стремление братьев Дисней к инновациям и прибыли. Это было проиллюстрировано их одним из самых ранних в США внедрений мерчендайзинга (товары с Микки Маусом прибыльны с середины 1930-х) и различных совершенных технологий, таких как Technicolor и использование звука в мультфильмах.

Вкладывая большую часть прибыли в дорогие анимационные проекты, компания «Дисней» начала искать способы сокращения затрат. Для этого были запущена разработка сериалов о природе, собственное телешоу и первый «Диснейленд» – парк развлечений в Лос-Анджелесе, открытый в 1955-м.

Хотя их анимационные продукты уже не были такими новаторскими, как в прошлые годы, однако их вывод на телевидении в 1950-х принес прибыль и нарастил популярность компании, в особенности мультфильмы «Клуб Микки Мауса» и «Дэви Крокетт».

Более того, ТВ-каналы предоставили «Диснею» возможность продвигать свою продукцию в их эфирах, согласившись демонстрировать надпись «Disney» на их анимации. Тем не менее, в 1960-х в кинопрокате преобладали боевики с реальными актерами, которые снимались быстрее и стоили дешевле, чем анимация. Поэтому такие звезды, как Хейли Миллс, Фред Макмюррей и Дин Джонс появлялись в те годы сразу в нескольких фильмах «Диснея».

В 1966 году Уолт умер. Затем, в 1971-м, Рой тоже скончался. В год смерти последнего из братьев Дисней во Флориде их компания открыла «Диснейуорлд» Во многих отношениях «Disney» уже никогда не была прежней после того, как оба ее основателя умерли.

«Дисней» без Уолта

Была разработана модель того, как компания будет функционировать в течение следующих 50 лет. В конце 1980-х – начале 1990-х диснеевская анимация вновь применила новшества благодаря компьютерной анимации. Ренессанс у компании наступил с выходом «Русалочки» (1989), «Красавицы и чудовища» (1991) и «Короля Льва» (1994).

«Дисней» также расширил свою деятельность на кабельное ТВ с помощью The Disney Channel и основали дистрибьюторскую компанию «Тачстоун пикчерс», специализирующуюся на фильмах для взрослой аудитории.

Между тем аниматоры студии неоднократно проявляли недовольство диснеевской бюрократией и корпоративной моделью «возврат прибыли в производство фильмов», а не на улучшение условий труда или зарплаты (одна из самых крупных забастовок против «Диснея» произошла в 1941 году).

Список бывших диснеевских аниматоров, ушедших в другие компании или открывших собственные анимационные студии, очень длинный и разнообразный.

Уолт Дисней осознал важность владения правами в начале своей карьеры, после того как потерял интеллектуальную собственность своего первого успешного анимационного персонажа – кролика Освальда. Обязательность сохранения собственности и диверсификации корпорации можно наблюдать во многих сделках и слияниях, выполненных компанией «Disney».

В 1991-м «Дисней» согласился снимать проекты со студией Pixar, которая впоследствии получила признание в качестве инновационной анимационной студии. В 2006 года эта студия стала собственностью «Disney».

«Дисней» сегодня

В 1995-м «Мышиный дом» приобрел телевизионную сеть ABC, которой также принадлежала кабельная спортивная сеть ESPN. В апреле 2004 года компания «Disney» приобрела франшизу «Маппеты». Позже ею были сделаны наиболее крупные приобретения – «Marvel Entertainment» (в 2009-м) и «Лукасфилм» (в 2012-м).

Благодаря этим покупкам «Дисней», теперь уже корпорация, стала одной из самых значительных развлекательных компаний в мире и одной из немногих студий раннего Голливуда, имя которой до сих пор сохраняет узнаваемость (в 2019-м «Disney» купила киностудию «20 Век Фокс»).

Если для предыдущих поколений символом «Диснея» был Микки Маус, анимационные сказочные мультфильмы и семейные развлечения, то для более молодых поколений «Disney» – это потоковый сервис, бренд парков развлечений и создатель сериалов по вселенной «Звездных войн».

Следы Уолта, Роя и новаторской анимации, зародившейся в первые дни существования их студии, можно увидеть в анимационных релизах компании, таких как Encanto (2021), а также в ее наследии через «переосмысление» анимационных фильмов, таких как недавно выпущенная вживую «Русалочка».

Коммерческий ландшафт развлекательного бизнеса меняется постоянно. Хотя сегодня многие компании имеют собственные потоковые сервисы, долгосрочный успех этих сервисов вызывает сомнения. Это наиболее очевидно по недавней забастовке сценаристов и актеров в Голливуде, главным образов вызванной устаревшей моделью роялти, не учитывающей потоковый медиаконтент.

Несколько последних релизов «Диснея» оказались не такими успешными в прокате, как ожидали боссы этой корпорации, и в 2023-м «Disney+» потерял значительное количество подписчиков. Однако эта тенденция наблюдается по всему Голливуду, и, хотя корпорация «Disney» испытывает некоторые трудности, она по-прежнему остается важным брендом на мировом медиарынке.

И нет никаких сомнений в том, что их тематические парки стабильно популярных среди семейных посетителей, желающих погрузиться во все, что связано с «Диснеем».

Диснеевская магия анимации и аттракционы-воспоминания, созданные в их тематических парках, являются частью «100 лет чудес» этой корпорации. Однако их крайне успешная бизнес-модель базируется на постоянной адаптации к изменениям в развлекательном бизнесе и поддержании культурной значимости «Диснея».