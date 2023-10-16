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После начала специальной военной операции на Украине многие российские артисты эмигрировали из страны. Сейчас им приходится заниматься различными видами деятельности, чтобы зарабатывать средства. Некоторые из них выступают за рубежом, читая стихи в иностранных ресторанах, или работают в такси. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Согласно данным издания, комик Александр Незлобин время от времени дает концерты в ОАЭ, где собирает аудиторию в несколько сотен человек. Билеты на его выступления доступны за 150 долларов. Кроме того, в США Незлобин подрабатывает в такси Uber. После эмиграции ему стало сложнее обеспечивать себя за границей.

Актриса Чулпан Хаматова также покинула Россию и перебралась в Латвию. Там она нашла работу в Новом рижском театре и начала зарабатывать около 1000 долларов за одно выступление. Кроме этого, она осваивает новое направление, читая стихи в ресторанах.

В России знаменитость могла получать около 500 тысяч рублей за один съемочный день и регулярно участвовала в различных проектах.

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