Как армия Австралии проиграла войну с эму

В наши дни, когда многие части мира охвачены трагическими боестолкновениями, пишет Freight Waves, обстоятельства одной проигранной войны на австралийском континенте выглядят особенно странно, учитывая, что в ее ходе вооруженные пулеметами солдаты не смогли победить безоружных страусов.

В 1932 году массовая миграция эму нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям Австралийского Союза, нанеся серьезный ущерб поставкам пшеницы. Двадцать тысяч страусов мигрировали в Западную Австралию, практически опустошив сельхозугодия, ранее стабильно обеспечивавшие Южный континент столь необходимой пшеницей и продовольствием.

Австралийские фермеры не смогли помешать птицам объедать поля, когда тысячи эму внезапно вторглись на их территорию, которая, по мнению некоторых исследователей, по праву принадлежала страусам. В отчаянии земледельцы стали требовать от правительства немедленной помощи. Они настаивали, что им прислали боеприпасы и позволил развернуть масштабные вооруженные действия против страусов – по данным Scientific American, большинство из этих фермеров были отставными солдатами.

Поколение Первой мировой войны

После завершении масштабных боевых действий в Первую мировую, ее ветеранам некуда было идти и для них не было работы, поэтому власти Австралии решили воспользоваться ситуации в Европе и предоставить бывшим солдатам участки земли, позволив им вести сельское хозяйство.

Более 5 000 бывших солдат отправились в Западную Австралию, чтобы попытать счастья в сельском хозяйстве. Но землю в этом штате оказалось трудно обрабатывать, да и низкие цены на зерно, возникшие в результате Великой депрессии, стали дополнительным бременем для новоявленных австралийских фермеров после 1929 года. По данным Scientific American, власти пообещали им субсидии на пшеницу, но так ничего не дали.

И вот на фоне всего этого сельскохозяйственный штата вдруг наводнили эму, еще больше ухудшив ситуацию. Для тех, кто мало знаком с этим видом страуса: эму – крупная нелетающая птица, обитающая только в Австралии. Этот страус даже изображен на гербе Австралийского Союза и до 1922 года это был охраняемый вид.

Однако после того, как многотысячная группировка страусов захватила сельскохозяйственные угодья, их начали воспринимать как паразитов. Недавние солдаты, ставшие фермерами, продолжили все настойчивее выпрашивать у властей боеприпасы для борьбы с птицами, поскольку во время Депрессии им было сложно приобрести их самостоятельно.

В то же время властям Австралии было необходимо показать миру, что они действительно поддерживают ветеранов Первой мировой. Так в Западной Австралии возникла идея объявить войну эму. По данным Australian Geographic, эта задача была поручена седьмой тяжелой батарее Королевской Австралийской артиллерии, командиром которой был майор Мередит.

Австралия намеревалась резко сократить поголовье эму и спасти свой «пшеничный» штат, сделав это при помощи армейских пулеметов за первую неделю октября 1932 года.

Непобедимая австралийская птица

Несмотря на официальное признание эму вредителями, одолеть их оказались невероятно сложно. Нелетающие крупные птицы демонстрировали замечательную скорость и ловкость, что делало их трудной мишенью для пулеметных расчетов. У них также оказалась прочная кожа и, как объяснил один из участников «войны с эму», этим птицам приходилось стрелять в затылок при закрытом клюве, либо в голову – при открытом клюве.

В результате объявленной военной операции направленные австралийским правительством армейские подразделения изо всех сил пытались эффективно сократить популяцию эму. Однако в первый день удалось подстрелить лишь несколько десятков страусов, несмотря на то, что стрельбу по многотысячной стае эму вели несколько тысяч солдат. Некоторые военнослужащие даже утверждали, что страусы выбрали себе лидеров для облегчения эвакуации с поля боя.

4 октября седьмая тяжелая батарея повторила попытку пулеметной атаки и только ожидала, пока тысячи эму наконец окажутся в зоне досягаемости пулеметов. Но когда тысячи страусов заполонили территорию перед армейскими расчетами, несколько пулеметов вскоре заклинило. Эму быстро ухватились за возможность разыграть победный гамбит и быстро двинулись в путь, успешно уклоняясь от попыток солдат вступить в рукопашную. По данным Australian Geographic, предпринятая майором Мередитом стратегия мобильного пулемета на грузовике оказалась провальной, поскольку автомобиль не поспевал за быстрыми птицами.

Заметки в австралийских СМИ того времени сделали эту войну еще более юмористической: журналисты с серьезным видом писали о том, что армия страусов твердо удерживает захваченную территорию.

«До сих пор мирный договор властям заключить не удалось, и эму продолжают владеть спорной территорией штата Западная Австралия», – говорилось в статье пертского издания «Дейли ньюс», вышедшей 9 ноября 1932 года.

«Ожидается, что дальнейшие регулярные военные операции могут обернуться партизанской войной, которая растянется на годы и будет сопровождаться пугающими рассказами очевидцев об ужасающих зверствах захватчиков. Открыто не проявивший себя командир армии эму продолжает хранить преднамеренное молчание относительно своих планов на будущее страусиной экспансии, но очевидно, что он оказался под впечатлением от способности неопытных австралийских войск к сопротивлению и понимает, что наши солдаты продолжат поддерживать лучшие традиции британской расы. Командующему армии эму приписывают намерение сочинить оду в память о славной победе страусов на поле Кэмпиона».

Страусы-победители

Несмотря на провал первоначальных целей военной операции, некоторый ее прогресс все же был достигнут, однако отстрел эму пришлось растянуть на две недели. Однако, по оценкам майора Мередит, несмотря на определенные успехи, каждый убитый страус стоил его подразделению 10 пуль. В конце концов власти Австралии отозвали войска, поскольку, согласно официального отчета Мередита, при расходовании 2500 патронов было убито всего лишь 200 эму (по оценкам фермеров, удалось уничтожить больше – около 500 страусов).

После того как солдаты седьмой тяжелой батареи вернулись в казармы, журналисты задали вопрос федеральному парламентарию от Лейбористской партии по фамилии Грин, поинтересовавшись, будут ли награждены участники войны со страусами медалями. Тот ответил, что все медали должны получить только эму.

Правительство Австралии решило сменить тактику и выдать фермерам боеприпасы для борьбы за собственные урожаи. После этого за шесть месяцев 1934 года было отстреляно 57 034 страусов эму.

В последующие десятилетия Австралийский Союз даже установил награду за убитых эму, в результате чего с 1945 по 1960 год в Западной Австралии местные жители застрелили 284 700 страусов, тем самым удалось спасти урожаи пшеницы.

Впрочем, сегодня популяция австралийских эму стабильна и классифицируется как «вызывающая наименьшее беспокойство»: ее численность составляет порядка 600 000 – 700 000 особей. Сегодня страусы в Австралии вновь являются охраняемым видом.

Если эта история показалась вам очень уж похожей на готовый киносюжет, то это действительно так – сразу два фильма обещают раскрыть эту событие. Премьера первой короткометражки, представляющей собой довольно рискованную комедию «Война эму» производства Umbrella Entertainment, ожидается 22 октября. В ее сюжетной линии, очевидно, будут некоторые вольности. Также, по данным «Гардиан», в разработке находится полнометражная картина со сценарием, подготовленным Джоном Клизом, участником прославленной комик-группы «Монти Пайтон».