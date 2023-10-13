Блогер и телеведущая Ксения Собчак заявила, что однозначно не пойдет служить в Армию обороны Израиля. На YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она пояснила, что не пройдет возрастной ценз.

«Сразу скажу: не пойду. Тетечка из “Осторожно: Медиа” не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придется отложить», — заявила журналиста в обзоре последних новостей.

Так она прокомментировала заявление главы ФПБК Виталия Бородина. Напомним, он показал фото израильского паспорта телеведущей и отметил, что она может быть призвана в израильскую армию.

Собчак отметила, что еврейская кровь – одна из четырех, которые в ней текут. Поэтому она имеет полное право высказываться в поддержку Израиля, являющегося ее второй исторической родиной.