Искусственный интеллект был задействован в создании робота, способного ходить, в рекордно короткий срок. Этой уникальной задачей занялись исследователи из университета Northwestern.

Всего за 26 секунд искусственный интеллект разработал и создал необычного робота, который обладал мягкой структурой, дырочками и небольшим размером. При этом робот проявлял спазмы и надувался, благодаря чему двигался, напоминая движение обычного червя.

Ученые пока не могут объяснить, какие цели преследовал искусственный интеллект при создании робота с такой необычной формой и дырками. Все эти особенности пока остаются загадкой, как сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), но эксперты планируют ее разгадать.