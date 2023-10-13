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С помощью рентгеновских лучей ученые и искусствоведы из Франции и Германии смогли раскрыть =секреты картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». В результате исследования выяснилось, что великий художник использовал новаторские технологии в создании этой шедевральной работы.

При анализе химической структуры полотна был обнаружен состав масляной краски, которую Леонардо да Винчи применил как базовый слой для своего произведения. В составе краски было обнаружено вещество, известное как плюмбонакрит, что представляет собой побочный продукт оксида свинца.

Ученые предполагают, что Леонардо да Винчи использовал это вещество с целью загущения и ускорения высыхания краски. Вероятно, художник смешивал порошок оранжевого цвета с льняным маслом или маслом грецкого ореха, чтобы получить более густую и консистентную пасту, которая помогла ему создать свою непревзойденную мастерскую работу «Мона Лиза».

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