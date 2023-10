Новое исследование с доказательствами кодификации физическими законами общего поведения различных макроскопических природных систем в пространстве и времени было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Любопытное исследование проводилось группой ученых во главе с профессором Корнеллского университета Джонатаном Луниным и доктором Робертом Хейзеном из Института науки Карнеги. По мнению ученых, для характеристики макроскопических явлений необходимо вывести дополнительный закон эволюции природы, которые до сих пор не был точно сформулирован.

Поэтому ученые вывели новый «закон увеличения функциональной информации», согласно которому сложные природные системы развиваются до состояния большей структурированности, разнообразия и сложности. Из этого следует вывод, что эволюция не ограничивается развитием жизни на планете Земля, а продолжает действовать и в других сложных системах, например, в атомах или в других целых планетах.

Чарльз Дарвин на первое место ставил способность вида жить достаточно долго, чтобы производить плодовитое потомство, вследствие чего родилась его теория естественного отбора. Однако новый закон выделяет три основных вида функции – это стабильность, сохранность динамических систем с постоянной доставкой энергии и новизна.

«Это было настоящее сотрудничество между учеными и философами, направленное на решение одной из самых глубоких загадок космоса: почему сложные системы, включая жизнь, со временем эволюционируют в сторону большей функциональной информации?», – отметил профессор Лунин. По его словам, согласно новому «закону увеличения функциональной информации» система будет развиваться, если множество ее различных конфигураций подвергаются отбору для выполнения одной или нескольких функций.