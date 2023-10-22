Соединенные Штаты спровоцировали конфликт на Ближнем Востоке и реализуют в этом регионе тот же план, что и на Украине, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Они собирают условную ватагу, банду ряда государства, устраивают какое-то местное напряжение и начинают туда активно поставлять вооружение, давать экономическую поддержку, международную дипломатическую поддержку. Это было на Украине и продолжается, это сейчас реализуется на Ближнем Востоке», – цитирует его агентство ТАСС.

США это вполне устраивает, их не волнует, что в секторе Газа гибнут тысячи людей и нарушаются все международные права, о которых так любит заявлять Вашингтон.

Также Мирошник допустил, что следующим на очереди будет Азиатско-Тихоокеанский регион, где Соединенные Штаты имеют все возможности для развязывания нового противостояния.