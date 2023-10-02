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Актриса Марина Александрова рассказала, что ее супруг предпочитает не смотреть фильмы, в которых она задействована в откровенных сценах.

Александрова довольно редко играет в подобных эпизодах, но в последней своей работе «Открытый брак» ее героиня состоит в свободных отношениях со своим возлюбленным.

«Я очень благодарна, что этот проект случился в моей жизни, он произвел какой-то бум. Об этом говорят мне и коллеги, и зрители. Кто-то благодарил, потому что набрался мужества обсудить с мужем острые вопросы, кто-то иначе взглянул на сложившуюся в семье ситуацию. Мы очень закрытая нация. Нам сложно быть честными даже с собой. У нас не развита культура посещения психолога, как, например, на Западе. А с друзьями какие-то вещи можно проговорить, но вопросы, которые касаются интимной жизни, обсуждать кажется стыдным. В этом сериале мы постарались поговорить на тему, которая волнует многих. Не надо замалчивать проблему и делать вид, что ее нет», — пояснила Александрова свою позицию.

При этом она отметила, что ее муж Андрей Болтенко напрочь отказывается смотреть «Открытый брак». Кроме того, он не смотрит любые фильмы и сериалы, где имеется хотя бы намек на постельные сцены с участием Марины.

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