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Популярная российская исполнительница Юлия Zivert рассказала в ходе интервью, что в своей юности тайно была влюблена в российского артиста Андрея Губина. «Я спала с его кассетой. Это правда. Он был моя любимка. Особенно нравилась его песня “Милая моя далеко”», – отметила 23-летняя исполнительница хита Life.

Артистка подчеркнула, что ей нравилось не только творчество Губина, но и его внешность. «Он был такой миленький!» — поделилась Zivert. Певица рассказала, что, несмотря на свою известность, она до сих пор не познакомилась с кумиром своей юности.

В этом нет ничего удивительного, так как Андрей Губин взял паузу в своей карьере из-за серьезной болезни. Еще в середине 2000-х годов Губину был поставлен диагноз прозопалгия. Это заболевание является неизлечимым. Оно проявляется в постоянных сильных болях в лице и теле. Исполнителя хита «Зима-холода» сейчас можно редко увидеть в публичных местах, так как он ведет затворнический образ жизни.

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