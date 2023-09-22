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Бывшая жена народного артиста Российской Федерации Константина Райкина Гуля Салахова после длительного лечения заграницей скончалась в возрасте 70 лет. Известную советскую и азербайджанскую актрису похоронили 21 сентября в Баку. Об этом сообщает местное агентство АРА.

По словам сына известной актрисы и художницы Гули Салаховой, в последнее время она очень сильно болела и даже проходила длительное лечение сначала заграницей, а потом и в Азербайджане. Однако в итоге она скончалась 19 сентября на 71-ом году жизни.

Церемония прощания с Гулей Салаховой прошла в мечети Тезепир. На траурной церемонии присутствовали родные и близкие актрисы, а также представители культуры Азербайджана.

Дочь Народного художника СССР Таира Салахова родилась в 1953 году. Советская и азербайджанская актриса принимала участие в съемках таких картин, как «Юбилей Данте» (Севиль), «Перед закрытой дверью» (Рена), «Другая жизнь» (Тамилла) и «Смысл жизни» (артистка).

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