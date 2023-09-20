Популярный телеведущий Дмитрий Борисов вернется на Первый канал с новым вечерним шоу под названием «Эксклюзив», которое будет выходить каждую субботу. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

В ходе новой вечерней программы Борисов будет беседовать со знаменитостями на темы личного счастья, неожиданных поворотах судьбы и пути достижения профессионального успеха. При этом формат интервью будет разбавлен редкими фото и видеокадрами, а также другими эксклюзивными материалами из жизни знаменитых людей.

«Знаю, что зрители соскучились и рад, что мы наконец увидимся вновь. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда – даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!», – приводит слова ведущего Дмитрия Борисова пресс-служба Первого канала.

Премьерный выпуск первого эпизода нового телешоу «Эксклюзив» запланирован на 30 сентября. Транслировать программу будут в вечернее время – 19:10 по Москве.