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Вопреки забастовкам, организованных Гильдией киноактеров и Гильдией сценаристов США в Голливуде, съемочный процесс второго сезона сериала «Дом дракона» завершился успешно. Об этом в своем материале сообщает американский еженедельник Variety.

Премьерный показ первого эпизода второго сезона должен пройти летом следующего года. Забастовки сценаристов не смогли повлиять на съемочный процесс сериала, поскольку сценарий к нему уже был готов. При этом съемочный процесс был завершен в Великобритании.

Напомним, что события нового сериала из вселенной «Игры престолов» происходят за 200 лет до основной истории, показанной в оригинальном сериале. События в сериале расскажут о гражданской войне между двумя ветвями дома Таргариенов, получившая название «Танец дракона». В результате того, что о своих правах на трон одновременно заявили принц Эйгон Таргариен и принцесса Рейнира Таргариен, разразилась кровавая бойня за власть.

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