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Известная советская и российская актриса кино, театра и телевидения Клавдия Блохина ушла из жизни в возрасте 88 лет. Трагическую новость опубликовали на официальном сайте Государственного академического Малого театра России.

Церемония прощания с актрисой Клавдией Блохиной состоится в Щепкинском фойе театра 26 сентября в 12:00. На сцене Малого театра России Блохина исполняла роли Фоминишны в спектакле «Свои люди – сочтемся!», Еремеевной в спектакле «Недоросль», а также во многих других постановках.

Актриса снималась и в кинематографе, сыграв студентку театрального училища Олю Аксенову в фильме Сверстницы» и взрослую Анну Сергеевну в фильме «Дорогой мой человек».

«С прискорбием сообщаем о том, что на 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Клавдия Ефимовна Блохина. Приносим соболезнования родным и близким Клавдии Ефимовны», – указано в официальном сообщении на портале Государственного академического Малого театра.

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