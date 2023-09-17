Продолжением получившего большую популярность сериала «Триггер» стала его полнометражная версия. На стриминг-сервисе «Кинопоиск» появился официальный трейлер фильма.

В главной роли вновь выступил Максим Матвеев. Он воплотил образ психоаналитика Артема Стрелецкого, предпочитающего использовать в своей работе так называемую «шоковую» психотерапию. Главный герой пытается убежать от самого себя, поэтому вместе со своим сыном решает вернуться в место, где провел счастливые моменты своего детства – портовый город.

По сюжету Артему Стрелецкому предстоит столкнуться с суровым психоанализом. Как герой будет справляться со сложными ситуациями, зрителям предстоит узнать из фильма, релиз которого уже должен состояться в ближайшее время.

В главных ролях фильма «Триггер» зрители вновь увидят Максима Матвеева и Ирину Старшенбаум. Также в фильме снимались Виктория Маслова, Ирина Марцинкевич, Анатолий Руденко, Полина Толстун, Марк Юсеф и другие.