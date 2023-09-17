Помимо некоторых косяков с сервисом и инфраструктурой, на которые многие россияне уже не обращают внимания, в Абхазии есть еще один минус – стремление местных жителей выудить деньги у путешественников. Блог «Тонкости туризма» рассказал о пяти способах, которые используют мошенники, а также сообщил, как не попасться на их удочку.

Так, при необходимости обменять валюту, лучше обращаться в банки, а не в частные обменники. В противном случае можно нарваться на фальшивые купюры или крайне невыгодный курс.

Очень распространенный метод обмана – это штрафы. Аферисты могут пытаться требовать деньги за неправильную парковку, за фотографирование каких-либо достопримечательностей, отсутствие регистрации. Лучше всего сразу требовать показать документы и выдержки из законодательства, предусматривающие такие штрафы.

Отправляясь на экскурсию по достопримечательностям Абхазии важно сразу узнать точную стоимость услуг. В противном случае гид станет показывать культурные или исторические памятники, не включенные в экскурсию, из-за чего потребуется доплата.

На рынке стоит также проявлять осторожность. Давно известно, что вино лучшее не покупать, так как сделанное но продажу, качественным оно не может быть по умолчанию. Фрукты, сыры-сулугуни, различные косички на рынке продают очень дорого, выдавая их за местный продукт. Но на деле все это везут из Адыгеи.

Кроме того, у некоторых достопримечательностей приходится платить экологические сборы. Но помимо них, предприимчивые местные жители пытаются выудить у туристов дополнительные платежи. В таком случае нужно просто просить чек, который мошенники выдавать не станут.

Еще один способ выуживания денег используют фотографы. Они протягивают туристам мартышек, лемуров, других весьма симпатичных и милых животных. Брать их не стоит, так как потом придется заплатить за это даже в том случае, если путешественник не сфотографировался с животным.