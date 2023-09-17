Самыми эффективными в ходе специальной военной операции оказались патрульные корабли проекта 22160.

Издание «Известия» отмечает, что эти корабли вооружены относительно слабо, но при этом они отлично расправляются с украинскими морскими беспилотниками. Только за последние дни корветы «Василий Быков» и «Сергей Котов» ликвидировали 8 безэкипажных катеров, пытавшихся проводить атаки.

Для уничтожения надводных и воздушных целях на корветах используется установка АК-176МА-01, оснащенная пушкой калибра 76 мм и системой управления огня «Багира». Именно она обеспечивает эффективность поражения морских беспилотников. Кроме того, на кораблях проекта 22160 имеется пусковая установка для крылатых ракет «Калибр».

В составе ЧФ России имеется только два вышеупомянутых корабля – «Сергей Котов» и «Василий Быков». Однако в ближайшие годы их количество будет увеличено до 6.