Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров бесследно пропал во время велосипедной прогулки в Санкт-Петербурге. В настоящий момент идут поиски пропавшего режиссера. На страничке поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте» появилась соответствующая публикация.

По словам его коллег по БДТ, в последний раз режиссера видели утром 21 сентября, когда он отправился на велопрогулку по городу. Примечательно, что Никаноров не взял с собой ни телефона, ни документов. При этом артисты, с которыми работал режиссер, отметили, что Никаноров никогда раньше не пропускал репетиции.

«Он потерялся, все в шоке. У него строилась хорошая карьера», – заявила его коллега по работе в БДТ Дарья Кулак. «Не пришел на репетицию сегодня. До этого такого не случалось», – подчеркнул актер БДТ Виктор Бугаков.

Известно, что Александр Никаноров в 2013 году с отличием выпустился из Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПБГАТИ) по специальности режиссура драмы и актерское мастерство. Уже в 2014 году начал работать режиссером в БДТ.