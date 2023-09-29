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Меры безопасности были усилены на Красной площади в связи с праздничным концертом ко Дню воссоединения новых регионов с Россией. В настоящий момент на главной площади столицы идут работу по возведению сцены и наладке звукового оборудования, а сотрудники правоохранительных органов занимаются установкой железных заграждений и пунктов пропуска.

По периметру Красной площади припаркованы автомобили полиции и Росгвардии, но доступ к ней остается открытым для москвичей и гостей столицы. На территорию площади можно попасть как через главный вход, так и через другие проходы. За безопасностью следят усиленные патрули полиции и Росгвардии.

Вечером 29 сентября состоится праздничный концерт в честь присоединения новых регионов в состав Российской Федерации. На сцене будут выступать такие популярные певцы и музыканты, как группа «Любэ», Олег Газманов, Валерия, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс, SHAMAN, Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Игорь Бутман и Денис Майданов.

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