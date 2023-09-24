Частное лицо в Кирове выставило на продажу уникальный автомобиль отечественного производства – ГАЗ 310200 «Волга» в кузове лимузин с минимальным пробегом. Соответствующее объявление появилось на популярной площадке объявлений.

По словам продавца, всего было выпущено 15 экземпляров подобных автомобилей. При этом до наших дней сохранилось всего четыре экземпляра. Если верить словам продавца, то один экземпляр выставлен им на продажу, а остальные три находятся в частных коллекциях на территории России, Украины и Армении.

Стоит отметить, что автомобиль практически не ездил по российским дорогам. Его заказали специально для губернатора Кировской области в свое время, однако большую часть своей жизни автомобиль простоял в гараже администрации области. Поэтому суммарный пробег «Волги» на данный момент составляет всего 5 тысяч километров.

Владелец просит за уникальную «Волгу» в кузове лимузин всего 1 миллион рублей. Под капотом у автомобиля находится бензиновый силовой агрегат объемом 2,4 литра на 100 лошадиных сил. Интересно, что задняя часть салона отделена от места водителя и переднего пассажира перегородкой.