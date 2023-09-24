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Известный российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира Роман Костомаров, который в результате серьезной болезни лишился своих конечностей, рассказал, сколько стоят его протезы. Об этом стало известно во время участия Романа в программе «Секрет на миллион».

Роман отметил, что стоимость одного протеза руки составляет два миллиона рублей. По словам спортсмена, «это еще самое простое, российское производство». А вот иностранного производства – от четырех миллионов. Он подчеркнул, что у него протезы бионические. К ним нужно привыкать и разнашивать, словно обувь. Поэтому Роман их не носит постоянно.

Напомним, что 45-летний Роман Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония 10 января. Болезнь протекала достаточно сложно, поэтому спортсмен был переведен в реанимацию. В какой-то момент у фигуриста начался некроз тканей, поэтому медики были вынуждены ампутировать части конечностей.

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