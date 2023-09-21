Российская актриса театра и кино Дарья Юргенс, прославившаяся благодаря роли «Мэрилин» в культовом боевике Сергея Балабанова «Брат-2», накануне годовщины смерти Сергея Бодрова-младшего поделилась своими воспоминаниями о нем. Актриса отметила, что Сергей поистине был народным любимцем.

Юргенс подчеркнула, что Бодров-младший был очень хорошим человеком, поэтому он завоевал любовь народа не так своей актерской игрой, как «светлой и хорошей душой, а это сыграть невозможно».

Актриса рассказала, что очень хорошо помнит тот день, когда погиб Сергей Бодров-младший. «Сергея не хватает, хочется, чтобы он сейчас стоял рядом с нами. Он был не феноменом, а просто хорошим человеком. Дай Бог, чтобы такие люди были ещё», – подчеркнула Дарья Юргенс.

Актер и режиссер Сергей Бодров-младший погиб 20 сентября 2002 года во время съемок фильма «Связной» на Кавказе. В 20:08 произошел сход ледника Колка, который за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье, где проводились съемки. Тело Бодрова-младшего, как и тела других участников съемочной группы так и не были найдены.