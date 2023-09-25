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Торакальное отделение Амурской областной клинической больницы на некоторый период стало съемочной площадкой одной из сцен мистического триллера «Однажды в Благовещенске». Съемки данной картины были проведены в рамках кинофестиваля «Амурская осень».

По сюжету фильма девушка, попавшая в наше время из будущего, оказывается на улицах города. По стечению обстоятельств, она попадает под машину. Водитель привозит девушку в больницу на осмотр. Доктор осматривает пострадавшую и берет у нее анализы. Жизни девушки ничего не угрожает, но анализ крови очень удивляет медработников.

Роль гости из будущего исполнила актриса Мария Козакова (сериалы «Спасская», «Дурная кровь», «Презумпция невиновности»), водителя автомобиля играет Максим Колосов (фильмы «Невидимый мой», «Меч Тосидзо»), а врача – Олег Харитонов (сериал «Паутина»).

Отмечается, что съемки совершенно не помешали лечебному процессу в торакальном отделении. Также актеры успели сделать несколько снимков с медперсоналом отделения.

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