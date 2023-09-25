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В воскресенье скончалась 65-летняя актриса театра и кино Ангелина Ноздрина. О ее смерти сообщил представитель Союза театральных деятелей России Александр Чупин.

«Пришла страшная новость – ушла Ангелина Ноздрина. Гелечка… Актриса Вологодского драматического театра, прослужившая последние 20 лет в этом театре и уволенная год назад вместе с супругом», – рассказал он.

Также Чупин добавил, что Ноздрина только на год пережила своего ранее умершего супруга Владимира Таныгина – заслуженного артиста России.

Ноздрина в основном работала в театре, исполнив множество ролей. В 2022 году она была уволена с мужем из Вологодского драматического театра и прекратила актерскую деятельность.

Актриса известна и телезрителям по фильмам и сериалам «Держи меня крепче», «Меч» и «Глухарь».

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