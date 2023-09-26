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На 89-м году жизни скончался известный советский и украинский актер и режиссер Владимир Хмельницкий. Согласно украинским источникам, деятеля искусств не стало 24 сентября. Советским зрителям Хмельницкий известен в качестве режиссера игрового и документального кино.

Владимир Хмельницкий родился 3 марта 1935 года в УССР в городе Умань Черкасской области. В 1957 году он окончил факультет экономики ВГИКа. Изначально работал администратором, а затем редактором отдела Алма-Атинской киностудии. А с 1958 году стал ассистентом режиссера Киевской студии телевидения. С 1963 года стал режиссером студии «Киевнаучфильм».

В 1978 году Хмельницкий стал постановщиком фильма «Алмазная тропа» совместного советско-германского производства. Снял научно-фантастический сериал «Люди и дельфины» с участием советских актеров Игорем Ледогоровым и Натальей Фатеевой в 1983 году. Также его работами являются фильмы  «Белый олень в тундре» и «На привязи у взлетной полосы».

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