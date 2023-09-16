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В Удмуртии умер 53-летний юморист и автор многочисленных юмористических рассказов Вячеслав Иванов (Цветной). Глава Минкульта региона Владимир Соловьев рассказал, что местная публика очень любила артиста.

«Ушел от нас один из самых удивительных и любимых артистов удмуртской эстрады Вячеслав Цветной (Иванов)», – цитирует регионального министра РИА Новости.

Цветной, по словам Соловьева, был достойным учеником Анатолия Ушакова, чрезвычайно популярного в свое время в Удмуртии и получившего звание заслуженного артиста России. Кроме того, Вячеслав Иванов несколько последних лет был единственным эстрадником региона, выступавшим в юмористическом жанре.

Причины смерти артиста неизвестны. Также не сообщается время и место прощания с юмористом. Вячеславу Цветному было всего 53 года.

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