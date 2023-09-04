Польский актер, режиссер и сценарист Анджей Заячковский скончался в возрасте 87 лет. Издание Wyborcza сообщило, что произошло это 4 сентября, передает “Российская газета”. После Академии исполнительских искусств в Чехии, где
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Польский актер, режиссер и сценарист Анджей Заячковский скончался в возрасте 87 лет. Издание Wyborcza сообщило, что произошло это 4 сентября, передает “Российская газета”.

После Академии исполнительских искусств в Чехии, где будущая знаменитость учился на факультете кино и ТВ, Заячковский занялся созданием документальных фильмов. Нашумевшей его работой стала лента о забастовке на судоверфи в Гданьске под названием «Рабочие “80”».

Заячковского заметили, он стал лауреатом нескольких международных конкурсов, однако в 1982 году был уволен со студии документальных фильмов.

Несмотря на это, режиссер продолжил заниматься любимым делом в сотрудничестве с издательством NOVA, работавшим нелегально.

В 1990 году Заячковский возглавил Польский институт в Праге и занимал этот пост до 1995-го.

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