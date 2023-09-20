Некогда очень популярный индийский актер Бабу умер в ночь на 19 сентября после продолжительной болезни.

В начале 90 актер удачно засветился на экране, исполнив песню Aei Raasaathi Poo Soodi Vaa Vaa Vaa в фильме «Мой дорогой друг». Ему сулили большое будущее, но на съемках пятой по счету картины актер пренебрег осторожностью. Он не захотел, чтобы его дублировал каскадер, а выполнил опасный трюк самостоятельно.

Прыжок с большой высоты оказался неудачным, актер упал и получил серьезную травму. Врачи поставили диагноз перелома позвоночника. После этого Бабу 30 лет лежал, прикованный к постели.

Он пытался бороться, врачи сделали целую серию операций, но восстановить двигательно-опорные функции позвоночника им так и не удалось.