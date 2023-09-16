На 62-м году жизни умер известный актер Вячеслав Гришечкин, хорошо знакомый по роли замполита Староконя в сериале «Солдаты». Неделю назад он не смог отправиться на гастроли из-за болей в сердце, был госпитализирован и 15 сентября скончался.

Актер пережил свою жену Анну, умершую от рака в 2017 году, всего на 6 лет. После ее ухода он длительное время находился в депрессии, обвиняя себя, так как супруга потратила много сил и времени, чтобы справиться с алкогольной зависимостью артиста.

Гришечкин вернулся к нормальной жизни в 2022 году, но уже в феврале текущего года оказался в больнице с инфарктом.

Диана Бичарова, возглавляющая движение «Артисты воинам России», рассказала, что о смерти Гришечкина ей сообщил его племянник Максим. За неделю состояние актера сильно ухудшилось и сердце не выдержало.

Вячеслав Гришечкин известен также по сериалам «Бригада», Next, «Вызов», «Динозавр-2», «Тайны дворцовых переворотов» и множеству других.

В 1994 году актер был удостоен звания Заслуженного артиста России. Является создателем «Театра на Юго-Западе» вместе с режиссером Валерием Беляковичем.