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Скончался известный британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Об этом сообщило издание Sky News со ссылкой на родных актера. «Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона», – говорится в сообщении семьи актера.

Сэр Майкл Гэмбон скончался в больнице в возрасте 82 лет. Также стало известно, что Гэмбон умер от пневмонии. В последние минуты жизни актера с ним находились его супруга Энн и сын Фергус.

Майкл Гэмбон является четырехкратным обладателем премии BAFTA как лучший актер. Также он был номинирован на премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003). Поклонники фильмов о Гарри Поттере знали Гэмбона, как исполнителя роли профессора Дамблора. Однако он сыграл также в других известных картинах. Стоит отметить такие фильмы, как «Повар, вор, его жена и её любовник» (1989), «Крылья голубки» (1997), «Свой человек» (1999), «Госфорд-парк» (2001), «Удивительная лёгкость» (2006), «Король говорит!» (2010), «Квартет» (2012) и «Виктория и Абдул».

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