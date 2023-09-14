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Союз театральных деятелей Армении с глубокой скорбью сообщил о смерти актера Самвела Саркисяна и выразил соболезнования родственникам усопшего. Отмечается, что артист скончался в возрасте 67 лет.

Саркисян – советский и армянский актер, блестяще исполнивший роль Армена в фильме «Танго нашего детства. Картину в 1981 году снял режиссер Альберт Мкртчян.

Кроме того, Саркисян играл и в других советских кинокартинах – «Цена жизни», «Возвращение», «Жених из цирка».

С 1975 года актер служил в драматическом театре имени Аджемяна в Гюмри. В 1990 году он перешел в Ереванский академический театр им. Г. Сундукяна.

Родился Саркисян 18 сентября 1955 года. До своего 68-летия актер не дожил всего 6 дней.

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